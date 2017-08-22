辨識網路謠言 教育部建議「5W思考法」

許多謠言在網路散布，學生如果不知道如何判斷真假，很容易被誤導。教育部提醒家長們應多陪伴孩子，關心孩子在網路上做些什麼事或觀看哪些內容，並建議教導孩子以「5W思考法」來辨識網路資訊的正確性及安全性。

現在的學生每天幾乎都離不開網路，但網路上的內容並不像傳統媒體有編輯人員把關，所以充斥著未經查證的「網路謠言」，因此讓孩子學習如何判斷網路所提供資訊的正確性，學會辨別網路資訊的真偽，是網路公民必備的能力。

如何確認網路資訊或是網頁內容是否可信呢？教育部建議可以利用【5W思考法】進行判斷：

1、Who：這個網頁是誰寫的？他們是否為專家？是否有作者的簡介？

2、What：這個網站的目的為何？

3、When：這個網站何時架構的？最近是否有更新？

4、Where：這個資訊來源為何？可否找到這個網站的出版者或贊助商？

5、Why：經過上面4個步驟後，只是確定資訊是可信的，網路使用者在這一步驟可確認此資訊內容本身是否是我想要的？資訊內容是否確實對我有用？可否幫助我解決問題？

(中時)