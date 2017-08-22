辨識網路謠言 教育部建議「5W思考法」
許多謠言在網路散布，學生如果不知道如何判斷真假，很容易被誤導。教育部提醒家長們應多陪伴孩子，關心孩子在網路上做些什麼事或觀看哪些內容，並建議教導孩子以「5W思考法」來辨識網路資訊的正確性及安全性。
現在的學生每天幾乎都離不開網路，但網路上的內容並不像傳統媒體有編輯人員把關，所以充斥著未經查證的「網路謠言」，因此讓孩子學習如何判斷網路所提供資訊的正確性，學會辨別網路資訊的真偽，是網路公民必備的能力。
如何確認網路資訊或是網頁內容是否可信呢？教育部建議可以利用【5W思考法】進行判斷：
1、Who：這個網頁是誰寫的？他們是否為專家？是否有作者的簡介？
2、What：這個網站的目的為何？
3、When：這個網站何時架構的？最近是否有更新？
4、Where：這個資訊來源為何？可否找到這個網站的出版者或贊助商？
5、Why：經過上面4個步驟後，只是確定資訊是可信的，網路使用者在這一步驟可確認此資訊內容本身是否是我想要的？資訊內容是否確實對我有用？可否幫助我解決問題？
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。