華信航空獨家推出金門一日遊 只要2299元
華信航空自9月份起，推出『金幸福』金門一日遊特惠專案，每人只要新台幣2,299元，就可搭乘華信航空舒適E190噴射客機，早班機AE1261上午06:30由台北直飛金門；在金門享受『金幸福』一日遊後，當晚搭乘AE1272班機20:20由金門返抵台北。
華信航空推出的『金幸福』金門一日遊，是為平日忙碌的上班族所量身定作，超值優惠行程包括：早餐品嚐金門最知名的傳統飯糰美食，遊覽金門建功嶼、後浦小鎮、金門水試所、金門三寶「貢糖、鋼刀、麵線」、水頭民俗文化村等知名景點。
晚餐則是品嚐美味精緻的「大地小火鍋」，取材自金門當地優質豬肉片、主要的飼料為金門高梁的「酒糟」，是在別的地方無法享受到當地特色美食。
建功嶼景點特色是在大退潮時，可以徒步走上建功嶼近距離的眺望廈門，其退潮時刻有如摩西分海的美景令人驚豔。水頭民俗文化村則是金門保留最完善的傳統大聚落，屬於傳統閩南式二落大厝，形成水頭獨特的聚落風貌。
(工商)
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