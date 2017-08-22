受邀參加尼國建軍慶典 馮世寬明出訪中南美洲

國防部長馮世寬。國防部提供

國防部今(22)日表示，部長馮世寬應尼加拉瓜三軍總司令阿比列斯上將邀請，參加尼國建軍38週年慶祝典禮，及瓜地馬拉國防部長曼西亞邀請回訪，另順訪多明尼加、宏都拉斯及薩爾瓦多等邦交國，以進一步深化雙邊友好關係。

國防部表示，馮部長將於8月23日至9月8日訪問中南美洲友邦國家，期間將於美國紐約及洛杉磯過境轉機，因時間短暫，在美國無安排其他行程。

(中時)