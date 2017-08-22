新鮮人成快閃族 104調查：南部、傳統製造業最高
進入新鮮人求職最高峰，104資訊科技調查，今年超過6成企業聘用社會新鮮人、平均月薪2萬7,302元，皆創近3年最高；但調查顯示，近2年企業招募的社會新鮮人，26.8%不到3個月就離職，換言之，平均每4名新鮮人，就有1名試用期未滿快閃，其中，以南部企業、傳統製造業和一般服務業，新人快閃率最高。
104調查顯示，61.4%企業今年有聘用社會新鮮人（含應屆畢業或役畢），較去年51.9%高出近10個百分點；同時，企業今年提供新鮮人平均月薪2萬7,302元，也是近3年最高，整體而言，今年新鮮人求職環境相對友善。
值得注意的是，今年企業提供社會新鮮人的薪資，仍呈現「北高南低」、「科技高、服務低」的結構差異。
104調查顯示，北部企業提供新鮮人平均月薪2萬8,091元，南部企業提供新鮮人平均月薪2萬5,761元，北高落差超過2,000元；從四大產業來看，電子製造業新鮮人平均月薪最高，為2萬8,309元，一般服務業最低，為萬26,583元。
104資料庫統計，今年6月、7月已分別有超過6萬名新鮮人投履歷。但據104調查，企業近2年招募的社會新鮮人，26.8%在3個月內離職，換言之，平均每4名新鮮人，就有1名在試用期內快閃。
究其原因，超過4成企業認為是新鮮人「對工作內容的期待有落差」，近3成企業認為，新鮮人「不適應企業文化或公司環境」。
而新鮮人快閃率，也有南北及產業差異。104調查顯示，南部企業新鮮人快閃率最高，為32.8%，高於整體平均6個百分點；按四大產業，傳統製造業新鮮人快閃率31.1%最高，其次是一般服務業27.6%，皆高於平均值。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。