新鮮人成快閃族 104調查：南部、傳統製造業最高

新鮮人苦尋工作，校園徵才博覽會，總是吸引許多人參加。（本報資料照片）

進入新鮮人求職最高峰，104資訊科技調查，今年超過6成企業聘用社會新鮮人、平均月薪2萬7,302元，皆創近3年最高；但調查顯示，近2年企業招募的社會新鮮人，26.8%不到3個月就離職，換言之，平均每4名新鮮人，就有1名試用期未滿快閃，其中，以南部企業、傳統製造業和一般服務業，新人快閃率最高。

104調查顯示，61.4%企業今年有聘用社會新鮮人（含應屆畢業或役畢），較去年51.9%高出近10個百分點；同時，企業今年提供新鮮人平均月薪2萬7,302元，也是近3年最高，整體而言，今年新鮮人求職環境相對友善。

值得注意的是，今年企業提供社會新鮮人的薪資，仍呈現「北高南低」、「科技高、服務低」的結構差異。

104調查顯示，北部企業提供新鮮人平均月薪2萬8,091元，南部企業提供新鮮人平均月薪2萬5,761元，北高落差超過2,000元；從四大產業來看，電子製造業新鮮人平均月薪最高，為2萬8,309元，一般服務業最低，為萬26,583元。

104資料庫統計，今年6月、7月已分別有超過6萬名新鮮人投履歷。但據104調查，企業近2年招募的社會新鮮人，26.8%在3個月內離職，換言之，平均每4名新鮮人，就有1名在試用期內快閃。

究其原因，超過4成企業認為是新鮮人「對工作內容的期待有落差」，近3成企業認為，新鮮人「不適應企業文化或公司環境」。

而新鮮人快閃率，也有南北及產業差異。104調查顯示，南部企業新鮮人快閃率最高，為32.8%，高於整體平均6個百分點；按四大產業，傳統製造業新鮮人快閃率31.1%最高，其次是一般服務業27.6%，皆高於平均值。

(工商)