世大運觀光景點湧人潮 三峽警嚴陣以待
世大運如火如荼進行，各地觀光景點湧入人潮，為了防範可能發生的竊盜、搶奪等犯罪，三峽警方嚴陣以待，特別針對三峽老街、鶯歌老街及鶯歌陶瓷博物館等著名景點，加強執行防搶防竊勤務，要讓旅客玩得開心又安心！
世大運期間恰逢「2017新北市三峽藍染節」活動期間，不少旅行社特地為世大運選手、旅客規畫旅遊行程，三峽警分局長張錦成表示，世大運期間除了賽事的維安勤務，賽事外的旅遊安全，警方也不敢掉以輕心，全力落實各項安全維護工作。
三峽警分局於世大運警力拮据之際，特別於三峽觀光景點加強巡邏勤務，派出偵查隊幹員穿著刑警背心，配戴槍彈、無線電等裝備，並結合協勤義刑民力，確保旅客旅遊品質，防制治安事故發生。
(中時)
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