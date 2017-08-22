遠雄掏空案 北檢今再傳財務副總查證

台北地檢署偵辦遠雄人壽掏空案，懷疑遠雄企業團董事長趙藤雄隱匿關係人交易，掏空遠壽資產上億元，今早再傳喚遠雄財務副總許自強釐清疑點，訊後請回。

檢廉6月底兵分50路搜索，約談趙藤雄、以及趙擔任遠雄董事長的長子趙文嘉、遠雄人壽總經理次子趙信清、遠雄財務副總許自強等人。

檢方調查，趙藤雄涉嫌自2007年6月起，多次針對遠壽工程隱匿關係人交易，並以顧問費名義墊高工程款，從中掏空遠壽上億元。

(中時)