世大運》棄美網打世大運 台裔莊吉生：想替台灣拚金牌
等了台北世大運兩年，28歲的台裔網球好手莊吉生，今年放棄美網就為披上中華戰袍，盼為地主拚下獎牌。身為我國男單頭號種子的他，22日以51分鐘，兩個6比2擊敗墨西哥選手德爾加多(Alonso Delgado)，輕鬆挺進32強。
「美網與世大運撞期，但我希望替台灣拿下金牌，所以放棄美網。」首度代表台灣比世大運，莊吉生坦言壓力不小，「真的有一點壓力，特別又是在台灣，不過我覺得自己表現還OK。」
莊吉生ATP男單世界排名271，是我國排名第2高球員，僅次「台灣一哥」盧彥勳，兩年前轉籍回台灣，得知台北即將舉辦世大運，就透露披中華戰袍的強烈意願，終於盼到這一天。
莊吉生首盤2比2後兩度破發連下4局，6比2先下一城，次盤開局連破帶保取得4比1領先，盤末再連拿2局，51分鐘晉級第3輪。
海碩盃、三太子盃就曾以地主身分出賽，但代表中華隊與地主球迷見面卻是頭一遭，獲得全場觀眾一面倒支持，也讓美國加州長大的他十分享受，中文、台語都通的他笑說，「回家感覺非常好，越多觀眾越好。球場雖然有點慢，但我覺得蠻ok，可以適應。」
(中時電子報)
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