815全台大停電 國民黨痛批「停電像雞瘟」

台中市議會國民黨團今天召開記者會，痛批台電「停電像雞瘟、市民要真相！」（陳世宗攝）

台中市議會國民黨團22日召開記者會，痛批從815全台大停電，各地又輪流斷電！昨日台中市各處「無預警停電」，一次又一次打擊市民的信心，一拳又一拳擊碎政府的威信，停電恐懼開始蔓延，相關當局嚴重失能！市議員抨擊，中央與地方政府責無旁貸，無法逃避。

台中市政府經濟發展局表示，已請台電公司檢討相關改善措施，並多加注意發電設備的維護，以穩定供電；台電例行性的檢修停電，市府要求台電提早公告相關訊息，讓居民預作準備。

書記長李中表示，「815大停電」停出政府能源政策的錯誤、電力管理的失當，更停出台中人長期忍受火力電廠產生的空汙，卻同樣面臨缺電的悲哀。缺電窘境使輿論質疑聲浪不斷，行政院長林全819日前往台中火力電廠視察，黨團議員協同立委顏寬恒、江啟臣要向林全遞送「台中人的陳情書」，林全院長卻選擇逃避人民的陳訴，忽視人民的吶喊！

顏莉敏說，台電於網站上公告所謂「計畫性停電」訊息，但台中市政府一無所悉，未盡責於第一時間宣導周知，竟只想著如何辯駁議員的監督，從不虛心面對自己的缺失，讓市民無所適從。

楊正中、張廖乃綸表示，昨日台中市西屯區、南屯區發生近4千戶無預警停電，台中工業區190個廠商也遭殃停電，工業產能受影響，同日大里工業區多戶也於下午傳出停電，讓人措手不及，議員們痛批，難道我們活在「第三世界」。

市議會國民黨團要求市府，應與經濟部協同台電立即全面檢修台中市各處重要輸電設備，以防類似情況再次發生；減少空汙是全民共識，要求市府向中央提案建置中部區域電網，中電中用，保障台中不缺電；市府應將中電中用規畫向議會提出專案報告，以利監管進度。

經發局表示，議員所提的817日台電停電訊息，是台電例行性、計畫性的供電系統檢修公告，是全年經常性辦理的業務，目的是讓供電系統維持穩定，目前已公告到九月底，並非緊急性停電。台電除在網站上公告這類訊息，也會透過台中營業處分區向施工影響範圍的區里告知，讓居民了解並預作配合。

821日大里工業區下午停電約30分鐘，經台電公司查明是因負載過重導致跳電，經處理後已恢復正常供電；台中工業區內一家特高壓用戶設備故障，也影響台電輸電線路，停電約半小時，經維修後已恢復正常；台中市政府州廳也因台電變電所跳電，停電約半小時，經電機人員檢修後，昨日已全面恢復正常供電。

(中時)