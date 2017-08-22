前瞻攻防 曾永權：黨中央全力支持黨團共識
立法院第三次臨時會今（22）日起審查前瞻基礎建設特別預算案，國民黨團上午召開黨團大會，討論因應策略、凝聚黨籍委員共識，國民黨副主席兼秘書長曾永權應邀出席；曾永權會後受訪強調，為人民看緊荷包，嚴格審查預算是在野國民黨的責任，「黨中央全力支持黨團」。
曾永權20日在國民黨全代會上正式就任副主席兼秘書長，今天是他就任後首次參與黨團大會。由於吳敦義日前一再強調，希望未來黨中央與黨團能更密切合作，曾永權今天出席是否銜吳之命，針對前瞻攻防給予黨團指導，引發外界關注。
曾永權會後受訪指出，他昨天接到總召林德福邀請出席黨團大會，今天僅是「列席」並非指導。他也說，第三次臨時會審查前瞻預算，為人民看緊荷包，嚴格審查預算，這是在野國民黨的責任，黨中央會全力支持黨團所達成的共識；今天的黨團大會，大家方向一致，就是要嚴格審查預算。
媒體詢及，是否向黨籍委員分享過去的議事經驗，曾永權連忙笑稱，「有有有」。
(中時)
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