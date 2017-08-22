聯合國大會9月召開 外交部：推案12日前說明
聯合國大會即將在9月12日召開，外交部國際組織司司長徐佩勇今表示，目前推案作業當中，「作法一向都很積極」，會在適當時機對外說明。
依照聯合國大會規定，若要提出臨時議程，必須在大會開幕前60天送達各會員國；若是要提出補充項目，須於大會開幕前30天提出。
徐佩勇表示，今年推案規劃正在作業中，會在適當時機具體說明，他不方便談論太多。
對於今年的推案方向，徐佩勇指出，外交部是執行單位，一向對國際參與都很用心，都希望台灣的國際地位更好，國際參與更為順暢，不管是聯合國、世界衛生組織或大會等規劃，都是用務實負責任的態度去做該做的事。
(中時)
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