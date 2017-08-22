台電金門加緊地下化 颱風季節來電不停電

台電在金門加緊進行線路地下化工程，期待提高更優質的電力。（李金生攝）

金門區營業處處長楊崇和說明地下化處理原則。（李金生攝）

金門區營業處處長楊崇和（右）實地勘查地下化工程進行現況。（李金生攝）

台電在金門加緊進行線路地下化，全島總長度達51.19公里。（李金生攝）

「海上公園」金門綠覆率高達40％，颱風來襲時遍布倒塌林木，卻成為斷電的的主因。台電金門區營業處為防範重演去年「莫蘭蒂」17級強颱帶來大停電的災情，計畫在未來5年內斥資新台幣4億4000萬元，加緊執行重點地區和聚落線路地下化工程，全島總長度達51.19公里。

金門區營業處處長楊崇和表示，地下化工程的重點地區包括易受風災影響發生停電事故、搶修困難地區的電力主幹線路，原定2017年到2019年分3年進行，總工程費用預估1億6500萬元，全由台電自行編列預算執行。但為及早因應未能可能面臨的風災，將提前在2年內完成。

楊崇和指出，該處今年度已完成金湖鎮溪邊至西村一帶1.25公里的線路地下化，目前繼續辦理環島西路到頂林路一帶，以及東坑到和平公園一帶等工程，預定今年可完成3.95公里的防災線路地下化工作。

該處評估，未來金門島主幹線地下化比例將達98.75％ ，預期可有效提升地區供電可靠度；其餘分支線路若具備地下化的條件，如已埋設地下管線，且有公共設施帶可供放置開關等設備，也會視情況逐步配合各項工程辦理地下化，進一步強化供電線路及提高整體地下化比例。

另外，金門縣政府在辦理聚落環境改善、汙水下水道、道路新建改善等工程時，為了美化環境的需求，也會協調管線單位預先埋設管路或辦理線路地下化。該處已與縣府達成2017年到2021年地下化共識，計劃辦理線路地下化聚落數由原先的6處提高到54處，工程長度也由9.21公里大幅增加為51.19公里，總工程費用高達4億4000萬元。

縣府支持台電的計畫，除同意依台電營業規則分攤經費外，並將在道路申挖、電力設備設置方面給予協助，但也希望台電務必與民眾充分溝通，協調地下化所需設備如開關、變壓器等合適設置地點，並做好工程管理，避免因施工造成民眾不便。

楊崇和處長允諾大力配合縣府，也籲請鄉親給予台電地下化必要協助，期待在台電、縣府與民眾相互合作下，共同提升金門地區的供電品質。

(中時)