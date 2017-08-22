七夕怎麼過？看這裡行程幫你排好了
今年七夕情人節是週一，所以不少情侶會提前至週末慶祝，可是光想要怎麼給伴侶一個充滿巧思的七夕，往往得煞費苦心。不過今年可免去此煩惱，若想過得好吃好玩又好看，不妨參考以下推薦行程：
（一）午後吃冰解暑，來COLD STONE手比愛心享優惠
月底之前預計依舊酷熱難耐，情侶們建議午後再出門，先到知名連鎖冰店COLD STONE吃冰淇淋消暑氣。今年COLD STONE推出「七夕戀愛日」活動，於8月26日至8月28日期間到全台COLD STONE門市比出愛心手勢，就可享第二杯20元優惠。外型可愛滋味甜蜜的冰品，記得一定要上傳打卡，保證閃瞎一堆人。
（二）復刻西餐廳吃大餐，圓山大飯店晃樣古典情意
七夕夜晚當然少不了情人節套餐。幾乎每家飯店餐廳都會推出專屬情人節的餐點，但要吃出特色與用心，則需要多點心思尋覓。具有時代韻味的圓山大飯店，旗下牛排館歷史悠久，過去名流政要與國外使節均是座上賓。今年館方的情人節套餐頗有承先啟後的巧思，以主菜菲力牛與石斑魚為主角，還能品嘗到龍蝦與鵝肝等奢華美味，加上一杯粉紅氣泡酒點綴，古樸與現代交織，也象徵情侶愛意長長久久。訂位專線：02-2886-8888。
（三）大稻埕情人日，沐浴璀璨煙花甜蜜無限
酒足飯飽之後先別急著回家，記得前往大稻埕，參加眾所期待的「大稻埕情人日」。大稻埕情人日將於本週六（8月26日）在延平河濱公園登場，除了職人手作市集、胖卡美食、各種好玩好看的攤位外，最受矚目的是精采絢爛的煙火秀，將從8時20分開始施放，長達10分鐘的煙火秀搭配跨時代情歌，精彩無限。
(中時)
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