神秘失蹤 百台南韓汽卡車突從北韓邊境工業區消失
南韓停在北韓邊境特級市開城(Kaesong)的工業區裡、約100台的汽車和卡車，突然離奇消失。
美國之聲(Voice of America)分析了6月16日拍攝開城工業區一間衣服工廠停車場的衛星照片後，發現2016年2月起停在那裏的約100台車輛，突然幾乎不見了，只留下一台卡車。這個照片是美國影像資訊公司Digital Globe Inc.拍攝的。
去年2月南韓因為北韓進行核子試驗和飛彈試射，將這個工業區關閉到12月，不久之後北韓就將所有工業區的南韓人遣返回國，一個月後表示將把所有該處南韓資產變現。
這些車輛屬於工業區的南韓公司，他們在南韓政府關閉這個工業區時，將車輛集中在這個工廠寬闊的停車場上。美國之聲搜尋其他公司的影像，但是都無法找到這些車輛，現在懷疑北韓政府可能為了將工業區的南韓資產變現，將這些汽車移出工業區。
開城工業區在2004年設立，一度有124家南韓公司進駐，並且雇請了超過5.4萬名北韓工人，他們從事勞力密集的生產活動，例如製造衣服和器皿等。
(中時電子報)
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