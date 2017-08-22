毒性改不了 1周遭警查獲2次
高雄市36歲黃姓男子有吸毒習慣，1周內遭三民一分局不同派出所查獲2次吸毒，臉色枯黃的黃男說，自己因從事網拍零售業，需日夜緊盯電腦，極其耗費精神，不得已才藉由毒品提神，不料泥足深陷無法自拔，因長期熬夜及吸毒，導致臉色枯黃；警方直言「吸毒害死人」，全案依毒品危害防制案移送偵辦。
十全所所長黃昶斌前天帶班執行車輛查抄勤務，在九如路段以警用電腦蒐查贓車時，發現停放於某旅館外的重機車車主黃男，有多項毒品前科且為他轄治安列管虞犯。
警方擔心黃男在轄內再犯，立即佈建專案人員針對該重機車跟監埋伏，在數小時後黃男的女友來牽車，警方上前攔查，女友告知警方男友目前投宿在附近的賓館，警方隨即前去查訪。
員警上門查訪時，黃男開門當下神情還茫茫然，疑似剛施用毒品不久，渾然不知警方已站在面前，員警當場查獲黃嫌持有2級毒品安非他命4包及吸食器2支，黃嫌還大嘆時運不佳，一周間已遭警方查緝2次。
警方查出，黃男才於上周3遭長明派出所查獲毒品，持有毒品安非他命1大包及10小包，共約40公克；想不到事隔4天，周日又被十全所查獲毒品。
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(中時)
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