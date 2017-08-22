推動臺灣國際醫療服務 全球臺商總動員

規模盛大的簽約典禮。圖：張佩芬

簽約典禮大合照。圖：張佩芬

為推廣臺灣國際醫療服務，外貿協會邀請世界臺灣商會聯合總會和國內18家醫療院所(三總、長庚、榮總、馬偕、北醫、萬芳、雙和、振興、新光、陽明、秀傳、童綜合、義大、茂盛、北投醫旅等15家醫院及願麗、敦御、臻品等3家診所)於今(22)日上午11時在台北國際會議中心簽署合作備忘錄，共同合作開發海外客源來臺。

貿協希望透過分布在全球6大洲的臺商網絡加強推廣臺灣的國際醫療，促成更多有醫療服務需求的海外人士來臺就醫；典禮由外貿協會秘書長葉明水、僑務委員會副委員長呂元榮與立法委員劉建國共同見證。

葉明水指出，臺灣的醫療服務早已獲得全球高度肯定，享有醫療優勢， 2014年美國有線電視新聞網(CNN)稱讚臺灣的醫療成就，認為臺灣健保是全世界公民醫療照顧覆蓋率最好的醫療體系。同年，加拿大 The Richest 網站更將臺灣的醫療照護評選為世界第一，甚至領先日本、英國以及加拿大。美國觀光醫療協會(MTA)更在2015年的ㄧ項研究指出臺灣發展國際醫療就像是「一個等待睡醒的巨人」，可見臺灣發展國際醫療具有龐大的潛力。

依據國際知名美國觀光醫療協會(Medical Travel Association, MTA)2016年的統計，2015年全球總共有700萬人離開自己的國家到海外使用醫療服務，其中南美洲的墨西哥及哥倫比亞已被視為美加病患的醫院；泰國則被視為中東人士使用醫療服務的聖地。

貿協長期致力於推動臺灣國際醫療服務，期建立我國際醫療品牌形象與知名度。針對港澳、中國大陸及東南亞直航可達的城市，協助成立醫療轉介平臺開發客源來臺使用醫療服務，已收良好成效。針對臺商較多的東南亞地區，藉由臺商口碑宣傳，轉介外籍病患來臺就醫，也呈現逐年成長趨勢。此次希望透過促成世界臺灣商會聯合總會與國內18家醫療院所簽約合作，以積極開發國際客源來臺使用醫療服務。

(工商)