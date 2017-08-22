宜蘭辦全運會 吳澤成：以世大運為借鏡
世大運開幕典禮發生反年改團體鬧場，導致來自各國參賽選手不敢進場，也引發各界撻伐，由於宜蘭縣將在10月份舉行全國運動會，極可能也會出現民眾大動作的抗議行為，宜蘭縣代理縣長吳澤成今（22）日表示，縣府將會先行協調溝通，盡量避免，但真正如果發生逾越了界線的脫序行為，該執法就是要執法。
世大運開幕式鬧場風波引發各方關注，而10月份將在宜蘭縣舉行的全運會，蔡英文總統照慣例也將會出席，勢必吸引抗議團體前往，宜蘭縣政府將有何因應作為？
對此，宜蘭縣代理縣長吳澤成表示，對於世大運所碰到的問題，縣府將會做蒐集整理，從預防方面先著手，包括交通動線、治安維護等區隔規劃方面，會以世大運為借鏡，做出比較好的規劃，畢竟「預防於先」很重要。
吳澤成說，即使事先有完整的預防規劃，但也難免會有突發狀況，因此必須要有全面指揮中心的概念，負責整個調度指揮工作，以因應隨時可能發生的狀況。
就像是世大運開幕式當天，選手們看到現場抗議情形不敢進場，如果當時能夠迅速應變，讓選手們安心，可能就能免除掉一些當天的狀況，世大運的經驗確實值得縣府參考、檢討。
至於警方的執法作為方面，吳澤成說，警方執法還是要有一定的界線，事先大家盡量溝通、尊重及協調，也彼此配合，但如果出現逾越了界線的脫序行為，該執法就要執法，不能有絲毫混淆、破壞整體秩序及影響大眾的情況。
(中時)
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