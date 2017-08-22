中影案 律師周武榮反控郭台強誣告誹謗

周武榮今早到台北地院提起自訴，控告郭台強與律師林麗珍涉誣告與誹謗。(陳志賢攝)

律師周武榮。(陳志賢攝)

律師周武榮日前陪同當年槍擊前立委蔡正元南港立委服務處的槍手翁炳堯自首偽證，並告發前總統馬英九與中影董事長郭台強等人教唆殺人，遭郭台強表示控告翁、周涉誣告、誹謗；周武榮今早到台北地院提起自訴，控告郭台強與律師林麗珍涉誣告與誹謗。

周武榮並稱，他近日將告發當年偵辦中影槍擊案的時任士林地檢署檢察長蔡清祥、檢察官江林達、警政署長王卓鈞、前警政署長侯友宜、前台北地檢署檢察長林玲玉等人涉嫌瀆職。

(中時)