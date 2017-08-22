外交部：APEC越南特使5月到過台灣 遞送邀請函
對於我國今年參與今年亞太經合會（APEC）的情況，外交部國際組織司司長徐佩勇今表示，今年越南特使已於5月來過台灣，並向總統蔡英文遞送邀請函，目前越南特使第二次前來的時間仍在規劃，尚未被告知，我與越方保持密切溝通。
徐佩勇表示，「第七屆APEC衛生與經濟高階論壇」將於23日至24日在越南胡志明市召開，21個APEC經濟體衛生部門高階主管，如越南衛生部長阮氏經進與美國衛生部長普萊斯，都將齊聚共商衛生相關議題，我國則由衛福部政務次長何啟功率團出席。
徐佩勇指出，本屆論壇主題是「透過社區衛生之醫療融資改革，以達到永續發展」，根據議程，各經濟體代表將就「醫療融資改革」、公共投資、醫療體系效率等議題討論。何啟功屆時將分享我國如何利用雲端系統讓健保提升效率，供其他經濟體參考。
(中時)
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