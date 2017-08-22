甩「千億富少」王思聰 網紅再攀豪門認懷孕了

大陸網紅曾傳出與「千億富少」王思聰有過一段情，不過她現已找到自己的真命天子，與富二代男友訂婚後，日前鬆口認肚皮有喜。（圖／取材自菲力姐姐jfiensksl微博）

大陸富豪王健林獨子王思聰，坐擁千億家產，他常以口無遮攔的談話風格以及頻繁更換女友，屢屢登上娛樂版面，而他與2015年被直擊網紅雪梨（Cherie）現身機場，因此爆出戀情，不過雪梨近期傳出好事近，與富二代男友訂婚，同時，雪梨也鬆口認了肚皮有喜！

雪梨曾傳出與「千億富少」王思聰有過一段情，更被封是「最美前任」，不過近期雪梨則在私人微博發文，透露自己已懷孕「我要做麻麻了，終於熬到12周可以說了。」雪梨表示自己孕吐嚴重，並已胖6.7斤（約4公斤），她也不忘喊話粉絲，要多包涵自己的身材。

雪梨可以說是雙喜臨門，除懷上與未婚夫愛的結晶外，雪梨7月被富二代男友下跪求婚，2天後小倆口舉辦訂婚儀式，目前雪梨將專心待產，生下寶寶後，再補辦婚禮。

(中時電子報)