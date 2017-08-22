毒雞蛋風波 蔣萬安：各部會橫向打臉
農委會查驗出國內部分蛋雞場的雞蛋殘留芬普尼過高，國民黨立院黨團今舉行記者會痛批政府食安破功，「政府依然混蛋」。國民黨團副書記長蔣萬安指出，食藥署上周五還沾沾自喜發新聞稿說「展現高效率，兩天完成抽驗，展現軟實力，沒發現超標」，結果防檢局抽驗就發現超標，各部會無法聯繫，還互相打臉。
藍委許淑華表示，食藥署在全國2000多家蛋場，只抽查10家，比例不到200分之一，代表他們根本只是在虛應故事。食藥署長還說不曉得農會會發動抽查，到底是在指責農委會，還是感謝農委會有掌握證據？政府源頭沒管理好，橫向也沒聯繫，過去立委就建議過，完全沒放心裡。
國民黨團副書記長王惠美表示，蛋的食安問題3個月就搞2次，對於其他奉公守法的蛋農來說沒死也半條命，請政府給個事實，查明哪些是有問題的雞蛋，不要為了個案，讓其他合法業者一起受害。
國民黨團書記長林為洲也指出，政府應儘速把有毒沒毒的雞蛋及其生產鏈、流向品牌告知民眾，讓民眾可以分辨哪些有問題，有問題的蛋要趕快銷毀，追查流向，確保民眾可以選擇安全食品。
藍委張麗善痛批蔡政府帶頭不重視食安，想引進瘦肉精美豬、日本核災食品、放寬農藥標準，前瞻食安預算應強化檢驗機制而不是蓋大樓。國民黨團副書記長吳志揚也質疑政府草率編列前瞻食安預算，第一其中關於檢驗的也才2億左右，其中還有部分錢拿去買公務車，一點誠意都沒有。
(中時)
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