彰化芬普尼問題蛋 三蛋場移動管制並將蛋品回收下架

彰化縣衛生局稽查員至有問題的國賀牧場清查蛋品流向與銷售管道。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣衛生局至文政牧場清查蛋品。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣動防所人員日前配合至蛋雞場抽驗雞蛋，此非三家問題蛋場。（謝瓊雲翻攝）

農委會22日召開記者會，指出彰化縣有3間蛋雞場違法使用芬普尼，對此彰化縣動物防疫所表示，3家蛋雞場負責人皆否認使用芬普尼，但目前已針對3場、共計近7萬雞隻及170箱的雞蛋進行移動管制。衛生局昨晚間收到通知後，也正在積極配合清查下游流向。

動防所所長董孟治說，連成牧場、文政牧場以及國賀牧場進行抽檢的日期分別為8月8日、8月11日以及7月27日，後來接到中央通知說3間牧場都有使用芬普尼後，昨天人員已前往這3家畜牧場進行移動管制，但是3名負責人全都否認有使用過芬普尼。

董孟治說，目前連成牧場有8500隻雞、雞蛋15箱；國賀牧場3萬5000隻雞、雞蛋75箱；文政牧場2萬6000隻雞，雞蛋80箱。合計共約有6萬9500隻雞、3萬4000顆蛋，全數皆已經進行移動管制。雞蛋將進行銷毀，蛋雞則等候中央指示是否撲殺，目前已先依照違反《動物用藥品管理法》，對3業者處新台幣6萬到30萬的罰鍰。

董孟治指出，蛋雞場的雞隻每年需要進行2次除蝨工作，初步研判，雞農可能是為了要去除雞隻身上的雞蝨，直接對著整場飼養蛋雞違法噴灑芬普尼，又未遵照SOP先將蛋與飼料淨空，連帶污染飼料、環境，蛋雞吸入或吃進含農藥的飼料，才會產出殘留農藥芬普尼的雞蛋。

衛生局長葉彥伯指出，針對貓狗寵物去除身上的跳蚤，通常就是使用含有芬普尼的藥物，但是在一般雞舍中，目前是農委會禁止使用的環境用藥，即使是合格可用的藥物也需要經由環保署核定的專業用藥人員才能噴藥。

葉彥伯表示，芬普尼的濃度在在極高的劑量下，對肝、腎和甲狀腺都會造成危害，但以目前歐盟所訂的5ppb，幾乎是需要千倍以上的量，才會達到並造成人體危害，所以以目前雞蛋裡面的殘留量來講，對人體危害的機率是比較低的，消費者可以不必過度恐慌。

他說，稽查員已在現場清查三蛋場所有蛋的流向與下游盤商、蛋車，會銷售到哪些管道？以便通知相關下游做回收、下架。

(中時)