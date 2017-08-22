煽動顛覆國家政權 陸維權律師江天勇當庭認罪

大陸維權律師江天勇被控「煽動顛覆國家政權罪」一案，22日在湖南長沙中院開庭審理。(陳君碩攝)

22日審理大陸維權律師江天勇「煽動顛覆國家政權罪」一案的長沙中級人民法院。(陳君碩攝)

長沙中級人民法院外，22日因庭審維權律師案，進行交通維安管制。(陳君碩攝)

大陸著名維權律師江天勇2016年12月被逮捕，當時大陸媒體報導稱，其持有多份國家機密文件，並於外國機構勾連，為境外非法提供國家秘密。湖南長沙中級人民法院22日開庭審理，江天勇在庭上承認犯行，並交代許多犯案細節，法院以「煽動顛覆國家政權罪」對其提起公訴，歷經兩個半小時的的開庭審理，將擇期宣判。

江天勇是大陸著名維權律師，時常透過微博、推特等社群網站，以及接受外媒採訪方式發聲，質疑大陸的政治體制，並在微信群成立「中國保障人權律師服務團」。起訴書稱其舉動「造成惡劣的政治影響」。

起訴書指出，在近一兩年的幾次大陸維權律師庭審，如謝陽案、劉星案等，江天勇都發表文章並在網上廣為散布，鼓動民眾和境外媒體到法庭外，干擾庭審，起訴書稱，「嚴重損害我國司法機關形象」、「煽動顛覆國家政權」。

江天勇22日在庭上，對於起訴書的各種指控表示「無異議」、認為「證據屬實」、「陳述真實自願」，並表示辦案人員對其依法辦案，充分保障各項合法權益，「都有充分的照顧，我非常感謝」。

江天勇在庭上自陳，他曾五次赴境外接受培訓，接受西方資產階級憲政制度的內容，「確實對我有潛移默化的影響，產生推翻現行制度，讓我國也實行西方制度的影響」，也造成他之後發表一些攻擊政府的言論。

被問及為何要炒作一些敏感案件，他表示，「通過這些炒作敏感熱點事件，我可以攻擊我國政府司法機關，讓網上民眾也產生不滿，讓他們跟我一樣，希望改變現行社會制度，實現西方資產階級憲政的目的，達到推翻我國國家政權，改變現行政治體制的目的。」

此外，在謝陽案中，江天勇曾在網上發布一篇文章，指謝陽遭到嚴刑拷問，如漏夜疲勞審問、被菸頭燙以逼供等。不過在庭上，江天勇表示，他是捏造細節，也承認他透過選擇熱點敏感案件，是為了增加個人的知名度。

江天勇在庭上表示，他過去擔任中學教師，2004年開始當律師，一段時間後漸漸形成定見，認為案件辦好是自己水平高，案件辦不好就是司法不公正、不獨立的問題，因此認定中國體制有問題的思維模式，也進而產生對中共當局的不滿心理，「慢慢對普通案件失去興趣 ，認為只有參與敏感案件，才能帶來成就感」。他表示在2009年律師證被註銷後，他就更加對制度不滿，大肆發表誇大的反政府言論。

江天勇在最後陳述中表示，「我的內心非常沉重，畢竟做了這麼多事情，有這樣的危害後果，受到怎樣的懲處都是最有應當，但是每個人都渴望自由，我也很渴望自由，我也非常地希望合議庭考慮我在事件中所起的相應作用，給我客觀的評價」；他還說，「希望其他維權律師，從我這樣的過程中吸取教訓，不要再做這樣的事情」，他也承諾，重獲自由後絕不再走過去的老路，將回歸家庭，做個老老實實的公民。

江天勇案受到國際矚目，在長沙中院外進行了維安交通管控；此外，有外媒報導江天勇的父母及妹妹，在停審前夕「被失蹤」，不過據了解，江天勇的父親與妹妹，就在庭審的旁聽席中。

(旺報)