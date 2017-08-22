不付租金又不搬 房東到房客小孩學校舉牌
高雄市一對夫妻積欠房租又不搬家，引起房東親戚不滿，自製標語牌到夫妻就讀高中學校門口舉牌，還直接點名高中生姓名，引起師生側目。雙方為此鬧進警局，互控妨害名譽、詐欺等罪嫌。
這對夫妻去年11月以月租2.2萬元，租下鼓山區某大樓一戶居住，繳交3個月房租後，疑因經濟拮据未再繳租，女房東多次催繳未果，房客又不肯搬家，鬧得不可開交。
女房東的一名親戚得知後，自製標語牌：「高中（學生姓名）的爸爸媽媽租屋不付租又不搬」，在上學時間拿著標語牌到校門口站崗，引起師生議論，並通知學生母親到校。
高中生母親見女房東以此手段羞辱孩子，憤而向警方提告女房東及其親戚妨害名譽，並於7月搬離租屋處。
女房東親戚表示是對房客不繳租又不搬家的行為看不下去了，才想到以此方式要房客搬家，無意傷害高中生。
同時，女房東覺得房客是惡人先告狀，也提出詐欺告訴。警方受理後，將全案函送高雄地檢署，讓司法裁決。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。