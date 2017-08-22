不付租金又不搬 房東到房客小孩學校舉牌

父母與房東間的租屋糾紛，高中生成了受害者。（李義翻攝）

高雄市一對夫妻積欠房租又不搬家，引起房東親戚不滿，自製標語牌到夫妻就讀高中學校門口舉牌，還直接點名高中生姓名，引起師生側目。雙方為此鬧進警局，互控妨害名譽、詐欺等罪嫌。

這對夫妻去年11月以月租2.2萬元，租下鼓山區某大樓一戶居住，繳交3個月房租後，疑因經濟拮据未再繳租，女房東多次催繳未果，房客又不肯搬家，鬧得不可開交。

女房東的一名親戚得知後，自製標語牌：「高中（學生姓名）的爸爸媽媽租屋不付租又不搬」，在上學時間拿著標語牌到校門口站崗，引起師生議論，並通知學生母親到校。

高中生母親見女房東以此手段羞辱孩子，憤而向警方提告女房東及其親戚妨害名譽，並於7月搬離租屋處。

女房東親戚表示是對房客不繳租又不搬家的行為看不下去了，才想到以此方式要房客搬家，無意傷害高中生。

同時，女房東覺得房客是惡人先告狀，也提出詐欺告訴。警方受理後，將全案函送高雄地檢署，讓司法裁決。

(中時)