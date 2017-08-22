不只GD操刀 濟州島樂園打造《飢餓遊戲》等7大電影主題
全球遊樂園的電影熱潮不減，日本環球影城有《哈利波特》、美國迪士尼有《阿凡達》，而韓國濟州島新景點「濟州神話世界」也即將在今年9月底後陸續開放，除了找來G-Dragon權志龍擔任代言人、操刀園區設計，下一步並將打造《飢餓遊戲》、《暮光之城》等7大全球熱播電影為主題的戶外樂園，成功搶先為濟州島首座國際級度假樂園創造話題。
濟州島「濟州神話世界」號稱將打造國際級主題樂園，日前找來韓星G-Dragon權志龍擔任代言人，融合韓流娛樂元素於園區設置「YG TOWN」，由G-Dragon操刀設計當中設施，將可體驗到帶有韓國明星、時尚、音樂、保齡球、酒吧、潮流購物、餐飲的度假樂園氛圍，預估將在10月開放，可望吸引全球哈韓族搶先朝聖。
且園方近日也宣布，將與美國獅門影業（Lionsgate Films）合作打造《暮光之城》、《飢餓遊戲》、《奪魂鋸》、《分歧者》、《詭屋》、《出神入化》及明年將上檔新片《羅賓漢》等7大經典電影主題樂園，園區面積約12多萬平方公尺，不只有主題遊樂設施、主題餐廳，並將以4D場景重現電影場景，預計於2019年登場。
(中時電子報)
關鍵字：濟州島旅遊
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