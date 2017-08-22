假報先生昏迷不醒 女騙消防隊員破門協助捉姦

消防隊員破門救人的英雄形象令人印象深刻，但日前卻有一名女子小玲（化名）報請消防隊員破門救人，但警消遍尋不著昏迷的病患，反而發現小玲和先生對罵後，甚至因為不得而入揚言自殺，才發現遭到利用成為協助破門捉姦工具，尷尬不已。

20日下午5時半左右，消防局重陽分隊接獲小玲報案指稱，先生反鎖在家多次敲門均無回應，由於先生先前有昏倒就醫紀錄，擔心先生返家昏倒請求協助。

消防人員不疑有他，立即會同警方前往現場，發現小玲在現場怎麼打電話、按門鈴、用力敲門都無人回應，消防隊員歲在獲得妻子及勤區員警同意後破門。

沒想到消防隊員正要配門而入，先生卻從裡頭自行開門，並大聲喝止警消不要亂來，重陽分隊消防人員遂向男子說明事情經過，評估男子身體無礙準備離開現場，沒想到小玲卻卻請求警察與消防人員可否一同入室確認家裡是否有其他人。

小玲此說立刻遭到先生反對，惱羞成怒揚言若不讓她進去就要在門口割腕自殺，夫妻倆人隨即在門口大吵起來，警察與消防人員才驚覺「公親變事主」，這起破門救護案原來是小玲以緊急救援之名、行抓姦之實，將後續交由勤區員警處理。

大樓主委私下表示，小玲其實並沒有住在現場，然卻有另名女子與小玲先生同住該地，這裡應該是小玲先生和和小三共築的愛巢，而小玲也是在懷疑小三介入婚姻才出此下策。

對於消防隊員遭騙成為破門抓姦的幫手，消防局也特別呼籲，消防救災救護資源有限，民眾切勿將公眾資源使用在私人目的上，若民眾有婚姻相關問題，可尋求坊間信譽良好的合法徵信社，並以合法手段蒐集證據，避免錯誤引導讓公僕淪為捉姦打手。

(中時)