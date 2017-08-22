世大運桌球 中華女子團體擊敗英國奪首勝

女子團體賽中華隊預賽首戰對上英國，以直落3成績拿下首勝。（葉書宏攝）

2017世大運桌球項目今（22日）上午登場，女子團體賽中華隊預算首戰對上英國，以直落3成績拿下首勝。

中華隊選手有鄭怡靜打先鋒，接著由選手陳思羽、劉昱昕上陣，鄭怡靜以11比2、11比7、11比8擊敗對手，中華隊取得1比0領先；中華隊再以11比8、11比9、11比3擊敗英國對手，中華隊2比0。

最後，劉昱昕延續隊友們的氣勢，以11比8、11比9、11比3，拿下第3勝，最後總分以3比0，直落三擊敗英國隊開紅盤。

(中時)