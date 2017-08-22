高雄市議員蕭永達嗆陳國星案獲不起訴 繼續叫他狼師
高市議員蕭永達22日針對補教老師陳星案不起訴發表聲明，指陳國星不起訴雖是意料中之事，但以高雄市議員身分保證，今後請大家可繼續叫陳國星狼師，或是不要臉的老師，所有責任由我（蕭永達）承擔。
聲明如后，狼師陳國星不起訴 是意料中之事 ，因為身為師長的誘姦行為，只要對方是16歲以上，大部分都是不可理，而不是不合法！法律本來就是社會規範的最低道德標準，經常不代表正義！
針對誘姦事件，司法經常不能主持公道，行政機關也難有作為，我以高雄市議員身分保證：今後請大家可繼續叫陳國星是狼師，或是不要臉的老師，所有責任由我承擔！
聲明強調，為民喉舌，我願負三項責任：一、刑事責任，二、民事責任，三、社會責任 ，若我所言不實，願立刻辭掉市議員職位，並永遠退出政壇！
(中時)
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