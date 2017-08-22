美神盾艦相撞原因曝光 相撞前轉向裝置失靈

神盾驅逐艦馬侃浩瀚油輪相撞後，左舷水線附近留下大洞。(圖/美聯社)

美軍「馬侃號」(USS John S. McCain)神盾飛彈驅逐艦21日凌晨在馬六甲海峽和賴比瑞亞籍油輪發生碰撞意外，也是今年度美軍第4次在亞洲海域發生軍艦相撞或擱淺意外，讓美軍軍紀渙散的質疑聲浪四起，美國海軍官方週二透露了這起意外的主要原因之一，那就在相撞意外前神盾艦的轉向系統竟故障了，導致了這起意外的發生。

據《CNN》報導，美國海軍官員表示，在「馬侃號」神盾飛彈驅逐艦進入新加坡的麻六甲海峽之前，轉向裝置竟發生了故障，目前尚不清楚為何船上的船員沒有及時打開備用的轉向系統來維持對軍艦的控制，轉向裝置直到發生西撞意外以後才恢復正常。

這起相撞意外是繼6月份「費茲傑羅號」(USS Fitzgerald)神盾驅逐艦在日本外海和貨輪相撞，釀成3傷7死以後再次發生的相撞意外，目前也造成了艦上船員5傷10人失蹤。美國第七艦隊表示，對這10名失蹤失冰的騷所行動正在進行中，同時新加坡和馬來西亞海軍也都為搜救行動出了很大的幫助。

美國海軍也鑒於今年發生了一連串軍艦撞船事件，下令調查美軍太平洋艦隊、並且暫停全世界所有美國軍艦的行動。

(中時電子報)