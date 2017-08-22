4歲女童走失 世大運志工協助找回
桃園市平鎮區1名4歲王姓小女童22日獨自站在路旁哭泣，恰好擔任世大運志工的林姓民眾發現，趕緊報警處理，平鎮警方到場後，趕緊將女童帶回派出所安置，也請里長廣播，女童父親發現後急忙趕往派出所將女童接回。
平鎮警分局平鎮派出所長龔永峰表示，22日上午10時許，於世大運擔任志工的林先生剛好路過中豐路南勢二段時，發現有名小女童臉上掛著淚水，不斷地啜泣站在路旁，身邊沒有任何大人陪同，馬路上人車來往很多，極其危險擔心女童安危，林先生隨即打110報案。
員警接獲指派至現場，看見林先生手上抱著且不停地哭喊著要找爸爸的女童，警方仔細詢問女童姓名及住處，女童童言童語回答不回來，只好先將女童帶返派出所安置，警方趕忙聯絡里長使用區域廣播後，這時才瞧見一臉慌張的王父急忙趕來來，女童一見父親的出現，馬上破涕為笑。
(中時)
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