單一性伴侶　仍可能罹患HPV人類乳突病毒

藝人梁妍熙（右）今出席記者會，呼籲女性積極預防HPV。（倪浩倫攝）

就算性生活單純，也可能感染人類乳突病毒HPV！國內一項最新調查，超過9成女性認為自己總是單一性伴侶，和HPV「離很遠」，導致近8成未接種疫苗、超過6成沒有定期做抹片檢查。醫師提醒，研究顯示就算「一生只有一個性伴侶」，終生感染HPV機率仍高達58％，民眾仍要及早接種疫苗、定期做抹片檢查。

我國每年新發生1400多名子宮頸癌患者，很多女性會認為，和男友交往沒有很久，或性生活單純不複雜、一次只和一個人發生性行為，這樣就不會感染HPV。台灣癌症基金會指出，根據美國研究發現，263對交往6個月內的情侶，有近7成被測出染感HPV，且一生只要有3~6位性伴侶，感染HPV機率更超過9成。

長庚醫院婦癌科副教授主治醫師周宏學說，美國另一項研究也顯示，透過性行為傳染的疾病當中，盛行率以HPV最高，遠超過其他感染總和；只是女性一旦感染，3年內，病毒有5成機率被自體免疫系統清除，然而一旦感染者免疫力差、無法自行清除，有鑑於目前「沒任何藥物可殺掉HPV」，將會因持續感染，導致最終惡化為子宮頸癌。

跟據台灣癌症基金會調查，國內女性75.8％未接種疫苗，62.9％未定期作抹片檢查，主因是覺得「自己還年輕」，此外，逼近7成的性伴侶沒有全程使用保險套，主因是男伴不喜歡戴、或自己不喜歡男伴戴、怕麻煩。

周宏學說，除了要全程使用保險套、定期接受抹片檢查，並在年輕就接種疫苗來預防；他說，研究顯示，愈年輕接種疫苗，體內產生的抗體濃度愈高，此外，若在發生第一次性行為前、或未感染HPV前就接種疫苗，可獲得疫苗中所有型別的保障，否則若已感染了HPV的16型，並在事後接種16、18型的疫苗，最終也只會產生18型的抗體。

藝人梁妍熙今受訪表示，她性生活相當單純，且每年都有抹片檢查的習慣，唯獨前年因家中出事，中斷了那年的檢查，結果去年再次檢查時，卻驚見HPV已惡化到中度病變，一度無法接受「怎麼會」，但在接受治療控制後，她決定站出來，以自身經驗跟大家澄清迷思，鼓勵廣大女性積極預防。

(中時)