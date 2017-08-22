世大運》跆拳道王晨宇和許乃勻皆止步16強

世大運跆拳道女將陳宥庄(右)逆轉擊敗黎巴嫩選手晉級八強。(黃邱倫攝)

世大運跆拳道品勢項目風光拿下1金3銀1銅，22日由更加精采的對打項目登場，可惜男子54公斤級的王晨宇和女子46公斤級的許乃勻先後止步16強。

王晨宇自從2015年拿下亞青少錦標賽金牌之後就沉寂下來，直到今年才再次以世大運國手身分回到國際舞台，21日首戰14比9擊敗美國選手，但在第二輪就碰到上屆世大運金牌、伊朗名將哈迪波勒，第一回合憑藉較佳身材優勢取得2比1領先，無奈第二回合起抵擋不了對手的強烈攻勢而節節敗退，最終以2比7飲恨敗陣。王晨宇賽後陳情黯然地離開賽場，並且拒絕媒體採訪，可見得這次挫敗對他的打擊有多麼大。

籤運不佳的許乃勻，首戰就遭遇實力強大的韓國選手金寶米，第一回合0比2落後，第二回合雖被對手踢到頭部，但許乃勻隨即靠著中端與正拳反擊，4比7進入決勝回合，許乃勻在倒數3秒的時候追至9比10，可惜回防不及又丟掉1分，9比11惜敗。

許乃勻賽後表示，「教練賽前要我強攻左右兩端，但對手太過陌生，過去不曾對戰過，無法發揮出自己的優勢，因此改以正拳攻擊，沒想到就差那麼臨門一腳，否則有機會逆轉勝，不過，輸就是輸，不會給自己找理由，接下來將全力備戰10月全運會以及明年的亞運資格，如果沒有進亞運代表隊就會退休改當教練。

女子57公斤級陳宥庄首戰5比3剔退澳洲選手芮比，次役5比3後來居上擊敗黎巴嫩選手坦絲，將在8強賽遭遇2014年仁川亞運金牌、韓國名將李雅琳，此役將是苦戰。

黃鈺仁首戰輪空，次輪賽面對波蘭選手波沙迪，雙方實力懸殊，黃鈺仁25比4提前在第三回合結束比賽，16強賽將迎戰塞爾維亞選手維柯維克。

(中時電子報)