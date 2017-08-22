夜店殺警案 王姓少年遭判刑4年

3年震驚社會的北市信義區夜店薛貞國殺警案，「中山聯盟」王姓少年在案發當晚見薛男倒地，他以腳踹踼2下後離開，台北地院少年法庭將他依聚眾鬥毆下手傷人致死罪判刑4年，他辯稱不知薛男處於生命危急的情況才踼對方，但高院不採信，駁回上訴、維持原審判決。

案發後被逮的其他66名被告，去年北院各依殺人等罪判刑2月至13年不等，其中以紅龍柱重擊薛警頭部的許淳凱判刑13年最重，「富二代」曾威豪、劉 芯彤情侶檔各判刑8年半、9年，「黑二代」萬少丞判刑8年4月、「星二代」易寶宏判刑8年，目前高院審理中。

2014年9月13日凌晨2點多，曾威豪及女友劉芯彤在信義 區SPARK夜店消費，曾因酒醉與安管人員衝突後，2人打電話給蕭叡鴻 抱怨；蕭為替2人出頭，就用「微信」通訊軟體，在「中山好青年」 群組留言，糾集人馬要到夜店理論。

14日凌晨1點多，蕭等70多人集合後前往SPARK，薛貞國接獲路過同 仁通報得知負責的警勤區有人聚集，即前往查看，薛表明警察身分， 並責備曾等人吵鬧行為，在場人士不滿，除出手毆打薛，還高喊「殺 死他、拖出去」，薛慘遭痛毆致死。

(中時)