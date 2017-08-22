金牌農村競賽 中市2社區將代表台中參加全國競賽
台中市政府農業局6月間完成金牌農村競賽評選，自報名參賽的50個社區中，選出7組優秀農村社區，並於22日在陽明市政大樓舉行頒獎典禮；其中外埔區水流東休閒農業發展協會及太平區興隆社區發展協會，將代表台中市參加全國競賽。
農業局長王俊雄說，台中市金牌農村競賽評選方式，是聘請專家學者以書面和實地審查進行，自報名參賽的50個社區中，評選出外埔區水流東休閒農業發展協會、太平區興隆社區發展協會、東勢區軟埤坑休閒產業發展協會、神岡區溪洲社區發展協會、后里區泰安社區發展協會、霧峰區四德社區發展協會、和平區大雪山社區發展協會等7組優秀農村社區。
王俊雄指出，其中外埔區水流東休閒農業發展協會及太平區興隆社區發展協會，將代表台中市參加全國金牌農村競賽；農業局並將積極協助得獎社區做好全國競賽準備，期望能為台中取得優異成績。
農業局表示，在農村社區發展方面，台中市已初步完成農村社區總合發展計畫，分區、分主軸、分年度詳細規劃台中的農村發展方向及願景，期望讓大家看到台中不同農村社區在產業、生活、文化和生態景觀等不同層面的表現。
(中時)
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