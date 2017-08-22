陳國星「被退休」補教界掀起重新洗牌風
林奕晗案爆發後，縱橫全國補教界的國文名師陳國星，黯然墜落，補教業紛紛與他劃清界線不敢繼續聘用合作，業界形容他的現況是「被退休了」。不過，江山代有才人出，補教市場重新洗牌，群雄爭奪國文名師頭銜，只是目前尚處於戰國紛亂局面。
不願具名的補教業界人士指出，如果沒有林案，陳星仍是引領風騷的名師，在補教界還可縱橫好些時日。
林案爆發後，陳有如過街老鼠人人喊打，業界也避之唯恐不及，深怕受狼師惡名波及事業體，紛紛解約。
不過，補教界仍需要名師的招牌吸引客源，誰是新的國文補教名師也成為業界熱門話題，不同體系的業者也設法尋求打造新名師。
業界剖析市場現況，認為在這波補教狼師案裡，很多名師都被波及，其中不乏無辜受害者，有不少年輕的補教老師也看好時機，認為是「天下大亂，情勢大好」的千載難逢機會，此時不爭鋒，更待何時。
只是，時勢造英雄，英雄能否趁勢而起，大慨還要些時日才會塵埃落定。
(中時)
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