台南永康化學槽車傳外洩刺鼻黃煙

永康一處工廠化學槽車傳出外洩意外。（曹婷婷攝）

台南市永康區上午驚傳一起化學氣體外洩意外，一部停在永康區蔦松二街一處工廠外的化學槽車，不知何故冒出黃色濃煙，當時該車載有3桶共重3.6噸的硝酸，還伴隨刺鼻臭味，許多民眾趕緊打119通報，台南市消防局勤務中心獲報，立即派遣鹽行、永康等消防分隊趕往現場，並加派南科分隊化學災害處理車到場，一度拉起警戒線封閉該路段，幸好虛驚一場。

槽車業者獲報後，已派工作人員全副武裝到場，把洩漏硝酸原液槽抽出，裝到安全的備用槽內，確認現場已無危險性。

(中時)