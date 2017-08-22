行賄30萬元即可免罰合法化？新北稽查員陸泓達涉收賄遭起訴

新北市環保局稽查員陸泓達在辦公室透過電話向業者索賄，卻渾然不知早已被檢廉盯上，去年10月涉嫌和業者相約樹林某咖啡店交款，檢廉喬裝顧客在咖啡店1、2樓擺好龍門陣，全程錄影並趁著交款時現身逮人，新北地檢署依貪汙罪嫌將陸泓達起訴。

新北地檢署調查，陸泓達為環保局稽查科第四股第五稽查分隊，負責輪值樹林、土城、三峽、鶯歌地區的公害稽查業務，2016年8月間陸泓達接獲李男電話，獲悉李男位在樹林的工廠因為違反水汙染規範遭環保局勒令停工及罰鍰，但他卻向李男誆稱開罰與否由他決定。李男詢問該如何處理，陸泓達以手勢比「1」、「0」表示可打點主管，「2」、「0」可位李男取得許可文件復工。

李男獲悉前後付出15萬元給陸泓達打點主管，但知後透過環保公司才發現，許可文件可由環保公司代辦且僅需2萬元，遂向陸泓達表示要自辦。

陸又向李男騙稱已經跟上頭打點好了，許可文件由他代辦連79萬餘元的罰鍰都不用罰，還要求李支付15萬元餘款打點其餘的5名環保局同事。

李男事後向稽查科股長電詢發現陸泓達所言全是假，假意約定在26日會面交付15萬元賄款，但當天一早檢察官與10多名廉政官喬裝顧客， 將咖啡店1、2樓座位坐滿，只空出了1個靠窗、不易脫逃的位置給陸泓達坐。

陸泓達一到門口就立刻被檢廉人員蒐證錄影，但他渾然不覺並到了2樓坐定位後，和李男大談自己的能耐，兩人足足聊了40多分鐘，這才準備收受賄款，此時店裡頭的10多位檢廉人員見機不可失上前逮人，當場把陸泓達嚇得完全說不出話來。

陸泓達到案後辯稱，他幫業者代辦許可文件，只是觸犯公務員服務法中不得兼任規定，並未違法， 但檢方認為陸某多次利用職務詐取財物，依貪汙罪嫌起訴，並以陸泓達毫無悔意、犯後態度不佳等情從重量刑。

(中時)