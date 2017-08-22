天鴿颱風交通受阻情形一覽

天鴿颱風來襲，台灣高鐵表示，依據目前最新氣象資訊研判，天鴿颱風對高鐵營運影響有限，高鐵公司22日全天將維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車。 雖然本次颱風目前尚未造成影響，然時值颱風季節，高鐵公司再次提醒鄰近高鐵沿線之民眾，務必加強固定：大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品一旦遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內而纏繞架空電車線，不但恐損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響高鐵行車安全，更有觸法之虞，呼籲民眾切勿掉以輕心。

台鐵說明，南迴線自307次(高雄10:40開)、372次(台東10:20開)各級列車陸續恢復行駛，其他各區間(含各支線)各級列車正常行駛；阿里山森林鐵路本線22日、23日各級列車(含23日郵輪式列車)全部停駛，祝山線、沼平線及神木線是否行駛，需視風雨狀況而定。

民航局指出，截至1030止，今(22)日國內航線取消53架次、延誤0架次，兩岸暨國際航線取消4架次、延誤6架次。

航港局表示，今共有14航線，計96班次停航 ，包括基隆-馬祖：全部停航(1班次)；臺北-平潭：全部停航(2班次)；馬祖福澳-福州馬尾：全部停航(2班次)；北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4班次)；南竿-北竿：部分停航(開航22班次，停航2班次)；南竿-東引：部分停航(開航1班次，停航1班次)；金門-石井：全部停航(10班次)；高雄-馬公：全部停航(2班次)；布袋-馬公：全部停航(14班次)；東港-小琉球：全部停航(30班次)；鳳鼻頭-小琉球：全部停航(2班次)；富岡-綠島：全部停航(14班次)；富岡-蘭嶼：全部停航(4班次)；後壁湖-蘭嶼：全部停航(8班次)。

公路總局指出，目前預警性封閉路段計1條：台20線南橫公路向陽~霧鹿預警性封閉，預計下午17時開放通車。尚無其他道路災情。

另外，公路客運路線停、短駛相關資訊： 全線停駛路線：（共102條路線）包括屏東客運44條。（不含高墾線） 、鼎東客運54條、 國光客運「【1778】高雄-台東」、「【1773】屏東-恆春」及「【1780】屏東-佳苳-枋寮」，及花蓮客運「【1133A】台灣好行太魯閣線」。

至於高墾線【9117】高雄-墾丁、【9188】高鐵左營站-鵝鑾鼻、【9189】高鐵左營站-小灣、【9127】高雄-大鵬灣：9點以前正常停駛，9點以後視風雨狀況機動調整。

公總說明，部分路線不停靠站位共3條路線，包括花蓮客運「【1126】花蓮新站-洛韶」、「【1133】花蓮-天祥」、「【1141】花蓮-台中(梨山)」路線行駛至太魯閣國家公園遊客中心折返。

(中時)