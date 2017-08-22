太平山遊樂區 明起恢復開園

羅東林區管理處表示，受天鴿颱風影響，在21日預警性休園的太平山國家森林遊樂區，將從23日起恢復開園。

林管處表示，在颱風警報解除後，林管處立即投入環境及各項設施檢視，目前已經全面完成，園區內尚有既定工程進行及部分自然步道封閉，考量颱風過後仍有外圍環流影響，易有豪陣雨發生，提醒民眾前往山區活動，仍有落石坍方發生，請隨時注意路況資訊。

(中時)