美呆了！觀光局推新宣傳片 派出台灣百岳應戰！

觀光局推出全新國際宣傳影片「親山篇」及「親水篇」，台灣百岳美景及登山活動、水憩休閒活動皆入鏡，已上架youtube。（截圖自youtube上觀光局影片親山篇）

Mountain and Forest Activities - Taiwan Tourism Video

交通部觀光局今發布新聞指出， 以台灣美麗的山跟水為主題，已推出兩隻全新國際宣傳影片「親山篇」及「親水篇」，希望更多國際旅客來台親身感受台灣山水的獨特魅力，影片現已於YouTube上架，歡迎分享轉傳影片，一同邀請國際友人來體驗「好山、好水、好台灣！」

觀光局說明，為吸引愛好登山旅客來台，觀光局局長周永暉特別推薦此次「親山篇」宣導影片，是提供具備能登中級難度以上山岳能力、專業及喜好挑戰困難百岳之國際旅客，藉由旅人在台灣可體驗不同於其他國家、充滿人情味的登山經驗，同時將台灣的山林之美呈現至全球各國。

至於「親水篇」主題，觀光局表示，則鎖定愛好水域活動挑戰之族群為宣傳對象，影片內容以真實並完整呈現台灣樣貌，畫面構成以「人」帶景，並以活潑、遼闊的概念表現。

觀光局指出，本次2支主題影片特別邀請台灣導演顏佐伊掌鏡，顏導演至今執導200多部廣告及微電影，影片風格多元化，手法活潑、生動，影片視覺效果張力十足，作品曾獲不少佳評。

顏導演表示，接下觀光局的拍片任務讓他覺得挑戰十足，主要是這次拍片主題須具備一定體力，他本身也是愛好戶外具挑戰且冒險性活動者，為了拍攝親水影片，整個拍攝團隊均考到潛水執照，因此拍出令人印象深刻的海底美景。

顏導說明，兩部影片必須使用完全不同的結構、畫面、音樂表現，但又必須呈現出一致性的台灣觀光風格，的確是非常高難度的工作，可以完成這困難度高的影片，他自己也很滿意的作品，相信透過這些影象的呈現，可以讓國際旅客產生來台灣旅遊的動力。

觀光局說明，歡迎大家於社群媒體轉傳分享影片，邀請國際友人來台灣旅遊，相關戶外活動推廣單位如有非商業用途之宣傳需要，也可洽觀光局申請影片授權使用。

(中時)