醉男撞上警車 判賠29萬元

新竹縣楊姓男子去年酒後開車，竟駛入對向車道，將警車撞爛，經評估修車價超過購入新車價金，縣警局為此求償51萬元，新竹地院法官依據折舊，判楊男需賠29萬5000元。

判決指出，楊男酒測值超過每公升1.6毫克，開車經過竹北時跨越車道，逆向駛入對向車道，撞上竹北派出所警員開的巡邏車，刑事庭一審依公共危險罪判刑4月，得易科罰金。

(中時)