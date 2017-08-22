川普一席話 加劇印巴緊張關係
美國總統川普21日發表阿富汗新戰略，並勾勒美國在南亞的新安全策略。川普以阿富汗為主軸，左打巴基斯坦，右拉印度，一席不到半小時的演說，已提升了印巴緊張關係。
川普在演說中援引2011年美國從伊拉克撤軍，造成權力真空狀態，導致恐怖主義擴散，「伊斯蘭國」興起，表示美軍不會倉促撤出阿富汗。但美國對阿富汗的承諾也不是沒有上限，不是空白支票，阿富汗政府自己要擔起責任。
川普對美國是否增兵阿富汗，未置可否。此前，一般預料想，川普政府準備增軍4000人。
川普並藉此演說，警告巴基斯坦，美國將不再容忍巴基斯坦對極端分子提供避風港，也不能對此再保持沈默。川普說，若巴基斯坦不打擊極端主義，美國對巴基斯坦的軍事和其他援助，均可能受到影響。
川普表示，美國一直付給巴基斯坦數十億、數十億美元，但巴基斯坦卻也一直包庇美國持續對抗的恐怖分子，「這必須改變，且要立刻改變。」
值此同時，川普話峰一轉，表示美國南亞戰略的另一個關鍵在於發展與印度的戰略夥伴關係 。川普稱讚印度是世界上最大的民主國家、美國的主要安全和經濟夥伴，是穩定阿富汗的重要貢獻，呼籲每年從對美貿易獲利良多的印度，對阿富汗投注更多幫助。
川普政府的南亞戰略對巴基斯坦和印度的態度明顯迥異，一方面拉攏 印度，另一方面施壓巴基斯坦，美國在這兩個擁有核武的南亞宿敵間，刻意製造一種制衡態勢。然而，事實是，川普政府如此做，未紓解阿富汗問題和恐怖主義，已先在大南亞區域內，製造緊張。
(中時)
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