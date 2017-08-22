徐展元轉換電競跑道 人氣還是紅不讓
「所有喜愛棒球、熱愛棒球，沒有棒球就吃不下飯、睡不著覺的棒球迷，大家好！」熱血的棒球主播徐展元轉換電競跑道依然人氣旺！他在「棒球殿堂2017夏日紅不讓」體驗活動，以這句經典台詞問候大家，獲得觀眾熱烈掌聲。
大魯閣打擊練習場舉辦的「名人PK賽」，邀請到知名「人氣主播」徐展元到場共襄盛舉，與VIP玩家進行激烈的連線PK賽。
徐展元不僅PK電競玩家，並且上演拿手的「即興轉播Show」，讓現場氣氛頓時High到最高點！，許多玩家表示：「好感動，真的是展元！」、「看遊戲畫面好像在看電視轉播」、「我也要與展元PK一下！」
「其實是遊戲太逼真、太刺激，讓我一下子太投入，以為我就在比賽現場轉播！」徐展元說，「棒球殿堂2017」遊戲，不管是內容、場景畫面都非常精緻，可以詮釋台灣道地的棒球味！
(中時)
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