世大運》反曲弓男女團射進金牌戰 譚雅婷拚雙金

中華隊射箭比賽反曲弓女團雷千瑩（左）、譚雅婷（中）和彭家楙（右）挺進金牌戰。（2017台北世大運組委會提供）

被視為奪金重點的射箭反曲弓男女團，22日八強賽一路挺進準決賽，雙雙不負眾望直闖金牌戰，挺進24日抗韓爭金，前一天個人賽同樣挺進金牌戰的譚雅婷，則要力拚雙金。

瞄準蟬聯后冠，我射箭反曲弓女團由譚雅婷、彭家楙、雷千瑩組成，八強賽先6：0射退印度，準決賽再6比2力克俄羅斯，笑納決賽門票，個人賽同樣射進金牌戰的譚雅婷，24日力爭雙金。

上屆光州世大運反曲弓男團銀牌魏均珩，今年領軍彭士誠、鄧宇成，八強賽我共計射出6支10分箭，5：1力克法國，準決賽同樣碰上俄羅斯，中華隊前兩局與俄羅斯形成2：2，第3局開局，我國連續3支10分箭再下一城，關鍵局中華隊彭士誠、魏均珩各有10分箭表現，6：2穩穩收下金牌戰門票。

(中時電子報)