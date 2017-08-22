台酒6高層被控走私大陸酒 北檢二度不起訴

台灣菸酒公司2013年遭立委爆料，將大陸茅台酒以伏特加名義走私來台，混製成玉山台灣典藏茅台酒，再回銷大陸，調查局事後依圖利、走私、偽造文書罪嫌將時任台酒總經理的林讚峰、副總林武瑞6人送辦，台北地檢署去年將6人不起訴後，高檢署發回續查，台北地檢署今偵結，仍認定6人罪嫌不足，二度不起訴6人。

2013年6月，立委趙天麟召開「茅台變伏特加，台酒大走私」記者會，指控台酒2012年3月以伏特加名義，違法進口大陸貴州迎賓酒廠的茅台醬香酒液，再以49%茅台，加51%台灣高粱酒比例，混製成玉山台灣典藏茅台回銷大陸。

事後高雄市調處以林讚峰、林武瑞6名台酒高層明知自大陸進口酒類並非伏特加，卻函復建議基隆關稅局接受申報，讓2萬公升大陸茅台酒過關入境，涉及圖利、走私、偽造文書罪嫌，移送北檢偵辦。

去年4月，檢方認為6人罪嫌不足，將6人全部不起訴。北檢將全案依職權送高檢署再議，高檢署發回北檢續查，北檢二度偵查後，仍認定6人罪嫌不足，今將6人不起訴。

(中時)