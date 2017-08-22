遭撞美軍麥肯號驅逐艦來頭不小 其名源自二戰名將父子

今年年初於南海巡航的美軍麥肯號驅逐艦。（圖/美國海軍）

據美國海軍時報（Navy Times）報導，日前隸屬美國海軍第七艦隊（US Navy 7th Fleet）、阿利伯克級驅逐艦麥肯號（USS John S. McCain），於新加坡麻六甲海域（Strait of Malacca）值勤時，與一艘載有大量燃料的油輪相撞，導致船身大面積凹陷、並有5名士兵受傷、10人至今仍下落不明的悲劇。但很多可能不知道，這艘驅逐艦不僅曾在南海巡弋讓中美關係緊張，它的名稱來由也非等閒之輩。如其他軍艦一般，命名多以優異將領為主，麥肯號不是別人，正是現任亞利桑那州聯邦參議員約翰麥肯（John McCain）的赴祖輩，兩名戰功彪炳的海軍上將。

一家三代皆名為「約翰麥肯」，祖父老約翰是二戰期間，太平洋戰場上的美國海軍英雄。出生於密西西比州，本是一名普通大學生，大二期間本欲轉考西點軍校（United States Military Academy at West Point），但在準備的過程中決議進入海軍官校，從此終生為海軍奉獻。一次大戰期間曾隨軍前往北大西洋，進行護衛和攔截的任務，戰爭結束後，受訓轉為海軍航空兵，成為美軍航母的飛行員之一，戰間期被派往遊騎兵號航空母艦（USS Ranger CV-4），並晉升為少將軍銜。珍珠港事變後，老約翰被任命為指揮官，隨艦前往支援瓜達康納爾島戰役（Guadalcanal campaign）、並執掌快速航母特遣艦隊（Fast Carrier Task Force），參與菲律賓海戰和沖繩戰役，只可惜在參與東京灣日本投降儀式後4天，在加州家中因心臟病發去世，享壽61歲，葬於阿靈頓軍人公墓。

老約翰麥肯（圖左）和小約翰麥肯（圖右），父子後來皆官拜海軍上將。（圖/美國海軍）

老約翰麥肯上將曾指揮過的遊騎兵號航空母艦。（圖/美國海軍）

小約翰麥肯上將（John S. McCain Jr.），出生於愛荷華州，因父親職務之因，成長過程幾乎都在海軍基地內。1931年和父親一樣，畢業於美國海軍官校，但他選擇的卻是「潛艦」。曾與父親共同在太平洋海域，和日軍進行戰鬥，因而獲得多枚銅星和銀星勳章；二戰結束後，曾一度調往加勒比海任職，後轉任海軍在國會的聯絡官多年。越戰爆發後，他被任命為海軍太平洋司令，直到1972年以上將軍銜退役。退休後仍是多名總統重要的軍事顧問，1982年亦因心臟病發，於家人陪伴下過世，享壽70歲。

穿著海軍將領制服的老約翰麥肯（圖左）和兒子小約翰麥肯（圖右）。（圖/美國海軍）

父祖輩皆是海軍上將的麥肯三世，出生於巴拿馬的美國海軍基地，高中畢業後，跟隨家庭傳統也進入美國海軍官校（United States Naval Academy）就讀，並受訓成為一名飛行員，駕駛A-4天鷹式攻擊機（A-4 Skyhawk），前往越南戰場前線。1967年一次任務期間被越共飛彈擊落，關押於俗稱「河內希爾頓」火爐監禁所長達5年半的時間。釋放後，轉任海軍在參議院的聯絡官，並於1981年以上校銜退伍。隔年與現任妻子辛迪·亨斯利（Cindy Lou Hensley McCain）結縭後，選上亞利桑那州聯邦眾議員；並在1986年高華德宣布退休後，成功接替他的席次至今。

日前在麻六甲海域，遭油輪撞擊、導致艦上官兵5人受傷、10人失蹤的麥肯號驅逐艦，艦上明顯有撞擊的傷痕。（圖/美聯社）

1992年麥肯號驅逐艦下水儀式，受邀出席的麥肯參議員（圖左）、母親羅貝塔（圖左二）、妻子辛迪（圖右）與兩名子女。（圖/美國海軍）

麥肯號驅逐艦於1992年下水、1994年正式服役，下水典禮由麥肯參議員夫人辛迪舉行、前總統老布希（George H. W. Bush）致詞，服役後原派駐於珍珠港，後曾移防至波斯灣，2011年隨雷根號航母（USS Ronald Reagan）來到日本，改駐日本橫須賀港。滿載排水量為8,886公噸、最快速度可達30節，最遠航行距離約為4,400海里。

(中時電子報)