MLB》8月兩度對紅襪 印地安人米勒都受傷退場...

安卓米勒復出才第2場，今天登板投7球就傷退。(美聯社資料照)

印地安人倚重的左投安卓米勒(Andrew Miller)月初時對戰紅襪，弄傷右膝，日前剛傷癒復出，他今(22日)再戰紅襪，也不過是他傷後第2場出賽，沒想到他才投7球，舊傷竟復發，導致他必須提前退場，儘管最後印地安人以5比4逆轉險勝，但米勒再度受傷，是他們相當不願樂見的情況。

米勒在美國時間8月1日對戰紅襪後，就因膝傷進10天傷兵名單，好不容易到18日才回歸。他此役回到主場再碰紅襪，7上登板中繼，面對貝茲(Mookie Betts)時就有些異狀；今年速球均速達94.2英里的他，連投6顆速球僅2顆達90英里。

接著米勒再面對班尼坦迪(Andrew Benintendi)，終究難忍傷痛，只投1球就退場。總教練法蘭柯納賽後表示，一切可能又得重新來過，「我們不希望如此，但我們會召集醫療團隊，看看他們能夠替他做些什麼。」米勒無預警傷退，打亂印地安人投手布局，但接手的歐泰洛(Dan Otero)很爭氣，0失分下莊。

「就如今年不斷強調的，這代表我們是個團隊！」米勒直言，歐泰洛在危急時刻上場，短時間內得熱好身，面對艱困的狀況，經常不被看好能度過難關，但歐泰洛卻做到了。隨後印地安人未讓紅襪越雷池一步；打線更在後段發力，先於8下追平，9下再靠一壘手霍特(Brock Holt)傳三壘失誤，攻得再見分。

(中時電子報)