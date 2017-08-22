失智男中暑倒路邊 警通知90高齡父到場接回
54歲宋姓失智男子21日下午2時許，坐在桃園市新屋區中華南路一段前不起，全身盜汗、嘴唇發白、口語不清，楊梅警分局埔頂派出所副所長陳水松、警員江政勳等2人獲報到場，懷疑宋男疑似中暑，一邊通知消防隊，一邊將他移至通風處，並給予水分補充。
宋男被送醫檢查治療後，逐漸好轉，但無法清楚表示自己身份，經員警以電腦人臉辨識系統查詢，並比對多筆資料，最後確認身份，才通知其住在中壢的90歲父親到場接他回家。
宋父指出，家中只剩父子相依為命，兒子患有嚴重失智症，常出門就找不到回家的路，自己也老邁，無力四處尋找，好在兒子獲得警方協助照護並送醫，否則在這酷暑，不知會遭遇到什麼危險。
(中時)
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