前帳未清不賣毒 毒蟲憤而殺藥頭

吳嫌等人買毒不成，憤而刺殺藥頭。（王揚傑翻攝）

本月19日下午，45歲吳姓男子夥同藍姓女友、廖姓男子至新北市中和區中山路二段，向呂姓男子購買毒品，但吳男尚有前帳未清，呂男要求先清償欠款再談交易，雙方為此爭執，吳男氣憤下，取出大型美工刀刺傷呂男胸口，並搶走呂男隨身背包後逃逸，呂男則在路人報案後，送往雙和醫院急救，目前因氣胸仍在住院中。

中和警分局追緝吳嫌等人，於今（22）日淩晨掌握吳嫌行蹤，前往新店區逮捕吳嫌3人到案，起獲凶器美工刀及被害人背包等證物，吳嫌坦承犯案，偵訊後，全案以殺人未遂、強盜罪嫌送辦。警方表示，由於被害人呂姓男子仍在住院觀察，將待其身體狀況許可後，調查販毒情事。

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(中時)