玉井3車相撞車禍 駕駛一度受困車內

台南玉井今上午發生一起3車擦撞車禍，王姓駕駛一度受困車內，消防員到場後，趕緊用破壞器材，協助王男脫困。（萬于甄翻攝）

王男脫困後，因傷勢較為嚴重，由救護車趕緊送往永康奇美醫院治療。（萬于甄翻攝）

台南玉井台20線今日上午發生一起車禍，2輛小貨車與1輛轎車擦撞，小貨車更失控波及路旁的民宅，3車駕駛分別受到輕、重傷，詳細車禍事故原因現由警方進一步調查釐清。（萬于甄翻攝）

台20線台南玉井段22日上午9點多，發生一起3車相撞的車禍意外，其中，駕駛小貨車的王姓司機一度受困車內，玉井消防隊獲報後趕赴現場救援，王姓司機脫困後，送往永康奇美醫院治療，其餘2名駕駛則受到輕傷。

玉井消防隊22日上午獲報後，由分隊長廖鼎鈞和隊員洪寶均、曾隆昌、蔡錦明及替代役陳舜卿前往救援，車禍現場恐為1輛轎車與2輛小貨車發生擦撞，70多歲的王姓小貨車駕駛當下失控衝撞到路旁的民宅，一度受困車內，傷勢較重，消防員趕到現場後，趕緊用破壞器，協助王男脫困，後送永康奇美醫院。

另外2車的林姓駕駛、許姓駕駛因傷勢較輕，則送往台南醫院新分院，而遭衝撞的民宅，所幸屋內民眾並未受傷，只是被突如其來的衝撞聲嚇了一跳。3車車禍肇事原因及責任，現由警方進一步釐清調查。

(中時)