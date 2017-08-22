天鴿輕掠 花蓮六十石山下山道路坍方

六十石山坍塌。（民眾提供）

警方前往指揮。（民眾提供）

天鴿颱風輕掠台灣南部，從昨晚起在花蓮南區降下100多毫米雨量，富里鄉累積雨量110毫米，造成花蓮六十石山下山到道路5K處發生坍方，富里鄉公所目前搶修中。另外，玉里鎮長良衛生掩埋場連外道路也發生路基流失，花蓮縣消防局獲報有2車2人受困，也立刻派遣花蓮縣卓溪消防分隊到場協助脫困

(中時)